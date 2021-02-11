Мужчина разделся догола посреди улицы в Сочи и попал на видео

В Сочи полицейские задержали мужчину, который разделся догола посреди улицы и разгуливал по городу. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах запечатлен полностью обнаженный неизвестный, которого держат сотрудники правоохранительных органов.

Как поясняет канал, инцидент в Сочи произошел еще на минувшей неделе, однако очевидцы поделились кадрами случившегося только сейчас. Известно, что голый мужчина бегал по проезжей части Донской улицы и не реагировал на сигналы проезжающих мимо автомобилей.

Отмечается, что задержанный был доставлен в местный отдел полиции, его оставили до дальнейшего выяснения обстоятельств.