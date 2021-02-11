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Россиянин спустил бойцовского пса на фельдшера из-за отказа надеть бахилы

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Кадр: телеграм-канал «LIFE SHOT»

Житель Красноярска спустил бойцовского пса на фельдшера скорой помощи. Об этом в Telegram-канале сообщает LIFE SHOT.

Врачи приехали на вызов к мальчику с температурой, но на просьбу отца ребенка надеть бахилы ответили отказом. «По технике безопасности мы не надеваем бахилы», — сказала врач. Когда фельдшер уже собиралась уходить, мужчина выпустил собаку и приказал животному укусить женщину, которая ходила по полу без бахил. Пес не стал нападать на врача. По ее словам, животное сидело в железной клетке.

По информации LIFE SHOT, фельдшер заявила на отца мальчика в полицию.

Ранее жительница Екатеринбурга пожаловалась, что на нее напали почти два десятка собак, когда она шла с ребенком в коляске. Она рассказала, что увидела на улице силуэт мужчины на велосипеде, за которым следовали 15 или 20 собак и подумала, что животные лают на него, но потом поняла, что они бегут в ее сторону.

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