В России предложили изменить телефонные номера

Минцифры России предложило с 2025 года изменить телефонные номера и вместо нынешнего кода «8» при междугородних звонках и звонках на мобильные телефоны использовать код «0», а при звонках за рубеж — «00». Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, документ разработали для того, чтобы закрепить в российской системе и плане нумерации номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

Ранее в регионах России ввели единый телефонный номер по коронавирусу — «122». Он позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов России и организовать их оперативную маршрутизацию. Позже премьер-министр Михаил Мишустин согласился приравнять к федеральному перечню номеров экстренных служб единый номер «122» по коронавирусу.