В России введут единый телефонный номер по коронавирусу

В регионах России вводится единый телефонный номер по коронавирусу — 122. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, единый номер позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов России и организовать их оперативную маршрутизацию. «Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что уже 27 регионов России активно подключились к этой работе.

За последние сутки в России выявили более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687) и Московской области (1058). Меньше всего — в Чукотском (8) и Ненецком (4) автономных округах.

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что рекордный рост числа новых случаев COVID-19 ближе к выходным связан с тем, что к этому моменту приходят результаты тестов на коронавирус, сданных в начале недели.