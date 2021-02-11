Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в феврале стали предложения для дизайнеров, детских психологов и инженеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Одну из самых высоких зарплат в феврале предлагает строительная компания специалисту по тендерам. За 300 тысяч рублей в месяц соискатель должен мониторить торговые площадки, изучать аукционную документацию и готовить пакет документов для участия в тендере.

Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тысяч рублей. Программисту javascript готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Разработчик мобильных приложений также может рассчитывать на вознаграждение в размере от 150 до 170 тысяч рублей.

До 160 тысяч рублей готовы платить детскому психологу с сертификатом, подтверждающим знание методов когнитивно-поведенческой терапии, успешному соискателю работодатель готов предоставить обучение за свой счет.

До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от одного года.

В декабре 2020 года стало известно, что навсегда работать дистанционно хотел бы 41 процент россиян. Более трети (36 процентов) опрошенных считают, что дома им удается работать лучше, чем в офисе. Такое же число респондентов заявили, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе. При этом 17 процентов дистанционных работников признались, что вне офиса стали работать хуже, так как им мешают члены семьи или домашние заботы.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.