Заразившуюся коронавирусом Алису Фрейндлих выписали из больницы

Заразившуюся коронавирусом актрису театра и кино Алису Фрейндлих выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Большого драматического театра имени Товстоногова.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», — рассказала руководитель БДТ Татьяна Архипова.

28 декабря прошлого года сообщалось о том, что 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих была доставлена в реанимацию инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова. Тогда у нее диагностировали обширное поражение легких из-за осложнений коронавируса.

Позже врачи заметили положительную динамику в течении болезни. После этого артистка начала проходить курс физиотерапии и ЛФК.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна широкой аудитории по таким фильмам, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Сталкер» и «Жестокий романс». Актриса служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.