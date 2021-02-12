Раскрыто число российских семей с общим бюджетом: его ведут большинство опрошенных россиян (76 процентов). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

При этом полностью раздельные траты оказались совсем не популярными у россиян. Также в ходе опроса выяснилось, что степень уверенности в долгосрочности союза связана с уровнем дохода.

Россиян спрашивали о том, как их семьи распоряжаются деньгами и считают ли они важным делать совместные накопления. 76 процентов признались, что ведут общий бюджет. Однако еще у 11 процентов опрошенных он оказался смешанным: совместные расходы делятся пополам, оставшиеся средства члены семьи оставляют на личные нужды. Полностью раздельный бюджет ведут лишь два процента опрошенных. При этом три процента заявили, что семью содержит исключительно муж, в 0,4 процента случаев это делает жена.

Также респондентов просили ответить на вопрос «Как вы думаете, ваша семья сохранится до старости?». Более половины опрошенных (54 процента) уверены, что обязательно доживут до преклонного возраста вместе. Исследователи пришли к выводу, что желание сохранить семью зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди меньше убеждены в том, что доживут вместе до старости (37 процентов). Однако те, кто «способен купить квартиру или новый дом», хотят оставаться в браке (68 процентов).

Исследование проводилось среди россиян старше 18 лет в 75 городах страны. В каждом из этих городов было опрошено не менее 200 граждан по репрезентативной выборке, «отражающей социально-демографический профиль населения».

В ноябре 2020-го сообщалось, что каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает. Такие данные приводились в исследовании банка «Хоум Кредит». 55,2 процента заявили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6 процента респондентов сказали о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2 процента опрошенных заработок семьи превышает траты.