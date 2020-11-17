Расходы каждой пятой российской семьи превысили доходы

Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает. Такие данные содержатся в исследовании банка «Хоум Кредит», пишет ТАСС.

55,2 процента заявили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6 процента респондентов сказали о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2 процента опрошенных заработок семьи превышает траты. Наиболее популярным инструментом для пополнения бюджета становятся кредиты (61,3 процента). Больше работать выбирают 21,5 процента опрощенных, а брать в долг у родственников и друзей — 16,6 процента.

Помимо этого, самыми востребованными способами сбережения остаются банковские вклады и дебетовые карты с процентом на остаток (39,8 процента). Почти треть хранят накопления в иностранной валюте, а менее пяти процентов инвестируют в ценные бумаги и ПИФы. Около 22,2 процента опрошенных сообщили об отсутствии каких-либо сбережений.

Ранее половина россиян заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ).