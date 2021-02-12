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Собака получила в наследство пять миллионов долларов

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Кадр: foxnews.com

После смерти хозяина собака американского бизнесмена Билла Дорриса (Bill Dorris) получила в наследство пять миллионов долларов (370 миллионов рублей). Об этом сообщает Fox News.

В конце 2020 года Доррис скончался в возрасте 84 лет. Согласно его завещанию, деньги будут помещены в специальный фонд. Он будет использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

В последние годы Доррис много времени проводил в разъездах. Пока его не было, за восьмилетней бордер-колли по кличке Лулу присматривала знакомая бизнесмена Марта Бертон (Martha Burton). Доррис просил, чтобы она продолжила ухаживать за собакой и после его смерти.

«По правде говоря, я даже не знаю, что подумать, — призналась Бертон. — Он просто очень любил эту собаку».

При жизни Билл Доррис был известен своим расизмом. Именно ему принадлежал скандально известный памятник одному из первых лидеров Ку-Клукс-Клана, бывшему конфедератскому генералу Натаниэлю Бедфорду Форресту. Защищая его, Доррис заявил, что рабство было формой социального обеспечения для чернокожих американцев.

Самой богатой собакой в США считалась белая болонка по кличке Беда, которая в 2007 году унаследовала 12 миллионов долларов. Через год суд постановил изъять у собаки 10 миллионов долларов и передать их на благотворительные нужды. В июне 2011 года Беда умерла.

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