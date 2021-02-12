С толкнувших пожилого американца полицейских сняли обвинения

С полицейских, толкнувших 75-летнего участника акции протеста против полицейского насилия, сняли обвинения. Об этом пишет KTLA 5.

Дело Аарона Торгласки и Роберта Маккейба закрыли. Представитель полиции города Баффало (штат Нью-Йорк) Джон Эванс заявил, что в правоохранительных органах рады возвращению полицейских к работе. «Эти офицеры прошли через ад, так что я рад, что вскоре они приступят к своим обязанностям», — заявил Эванс.

Он добавил, что не может раскрыть детали заседания суда, и усомнился в необходимости привлекать Торгласки и Маккейба к уголовной ответственности.

Полицейское управление Буффало начнет внутреннее расследование в отношении офицеров. По данным KTLA 5, после отстранения Торгласки и Маккейба от службы около 60 других членов полиции по борьбе с массовыми беспорядками заявили, что больше не будут служить в подразделении.

Видео, на котором запечатлено, как полицейские грубо толкают 75-летнего Мартина Гуджино, появилось в сети 5 июня 2020 года. Инцидент произошел на площади перед городской ратушей — протестующие перекрыли движение машин, и полиция приехала, чтобы вытеснить их в соседние районы. На кадрах видно, как пожилого человека грубо толкают стражи порядка, он падает навзничь, ударяется головой об асфальт и истекает кровью.

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