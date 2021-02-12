Парикмахер сознался в применении лишившего женщину волос клея и напугал клиентов

Парикмахер сознался в применении сверхпрочного клея, из-за которого ранее лишилась волос американка, и напугал клиентов. Об этом сообщает The Sun.

Владелец салона красоты Эрик Вон (Eric Vaughn) рассказал, что много лет использует для фиксации нарощенных волос промышленный клей Gorilla Glue, который стал предметом обсуждения в сети после истории пользовательницы Тессики Браун. Девушка по ошибке нанесла его на прическу вместо лака и в конечном счете оказалась в больнице.

В новом ролике специалист закрепляет на голове клиентки искусственные волосы, затем берет тонкую прядь натуральных и приклеивает ее к основанию шиньона с помощью средства Gorilla Glue. Таким образом, по словам Вона, нарощенные волосы лучше фиксируются на голове. При этом мужчина предостерег юзеров от нанесения клея на кожные покровы.

Публикация парикмахера стала вирусной и набрала 4,6 миллиона просмотров. Пользователи напомнили автору видео неудачный опыт Тессики Браун и раскритиковали его за использование средства марки Gorilla Glue не по назначению. «Почему все молчат о том, что он крепит волосы клеем?», «После истории Браун Gorilla Glue опубликовали заявление, в котором сказано, что их клей нельзя использовать не в промышленных целях!», «Как можно использовать сверхпрочный клей на волосах? Ужас», — высказывались комментаторы.

В январе блогерша Тессика Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем с сильной фиксацией Gorilla Glue, и в течение месяца не могла избавиться от проблемы. В больнице, где она провела почти сутки, врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Однако этот способ не помог растворить клей, вдобавок, средство обожгло героине кожу головы.

В конечном счете врачи избавили американку от проблемы. Так, хирург нанес на волосы девушки размягчающий раствор, затем оттянул волосы пинцетом и срезал их ножницами под местной анестезией.