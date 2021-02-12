Бедная студентка рассказала о способах роскошно отдохнуть в Лондоне с ограниченным бюджетом. Соответствующая серия роликов появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам 22-летней Далии Уэйн (Dalia Wain), можно бесплатно посещать эксклюзивные вечеринки и общаться со знаменитостями, покупая билеты, которые рекламируются в соцсетях. Так, например, героиня сняла на видео свою встречу с супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли на мероприятии косметической компании Hourglass.

Девушка добавила, что на этой вечеринке она получила скидку на макияж и шампанское, а после этого отправилась в клуб Mayfair, где ее угощали вином и ужином в VIP-зоне.

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Помимо этого, героиня посоветовала посетить французский ресторан Brasserie Zedel, где можно пообедать за 10 фунтов стерлингов (1000 рублей). Также Уэйн порекомендовала посещать лондонские музеи в поздние часы — во второй половине дня вход становится бесплатным.

Подписчики англичанки поблагодарили ее за информацию в комментариях. «Это так здорово! Пожалуйста, снимай еще на эту тему!», «Я бы хотела так же провести время!», «Это шикарные лайфхаки!», «Я обязательно полечу в Лондон в следующем году, спасибо тебе!», «Сохраню, чтобы не забыть», — писали они.

В январе девушка показала способы выглядеть высокой без каблуков и прославилась в TikTok. Сперва блогерша примерила короткий черный топ и широкие брюки такого же цвета на высокой талии. Чен отметила, что длина брюк, частично прикрывающая обувь, визуально увеличивает рост. Далее она сменила брюки на юбку-карандаш и подчеркнула, что любая вещь на высокой талии также визуально прибавляет несколько сантиметров к росту.