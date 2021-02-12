Телефоны Марадоны проверят в рамках расследования его смерти

Суд разрешил проверить личные телефоны бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны в рамках расследования его смерти. Об этом сообщает Marca.

Первоначально суд отклонил инициативу в знак уважения к усопшему. Однако позднее решение поменяли. Следователей интересуют переписки Марадоны с врачами — Леопольдо Люке и Агустиной Косачов. Марадона владел двумя смартфонами. Один использовался для общения с родными, второй аппарат — с более широким кругом лиц.

В декабре 2020-го стало известно о том, что в организме умершего не было обнаружено следов алкоголя или наркотиков. Эксперты-криминалисты исследовали мочу и кровь спортсмена и обнаружили там лишь психотропные препараты.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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