Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой

Жительница американского штата Миннесота, страдавшая от избыточного веса, рассказала о похудении на 100 килограммов и неожиданной проблеме, с которой она столкнулась после трансформации. Об этом пишет издание Daily Mail.

31-летняя Кеара Дауэлл (Ceara Dowell) располнела в юности. К окончанию школы она весила 92 килограмма, а к 25 годам — 160 килограммов. После смерти бабушки в 2015 году к неумеренному потреблению нездоровой пищи прибавился алкоголизм. «Я поняла, что умираю, — рассказывает она. — Что если я не поменяюсь, причем прямо сейчас, сию минуту, меня ждет смерть».

После этого Дауэлл бросила пить и стала несколько раз в неделю заниматься плаванием. За несколько месяцев ей удалось сбросить 18 килограммов, но на этом ее похудение остановилось. Сдвинуться с мертвой точки получилось лишь в 2018 году, когда женщина перешла на кетогенную диету, допускающую низкоуглеводную пищу с высоким содержанием жиров, но ограничивающую потребление белка.

Одновременно Дауэлл занялась фитнесом. Она четыре раза в неделю ходила в спортзал и каждый день целый час посвящала йоге. Так она сбросила еще 76 килограммов и стала весить 63 килограмма.

После похудения ее ждала новая проблема: огромное количество лишней кожи, оставшейся с тех пор, когда ее вес был на 100 килограммов больше. Дауэлл два года копила деньги на косметическую операцию, но средств все равно не хватало. Тогда она попросила помощи в интернете и благодаря краудфандингу собрала более двух тысяч долларов (около 150 тысяч рублей). Этого оказалось достаточно для частичного удаления лишней кожи, однако требуется еще одна операция для удаления кожи на спине и бедрах.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чино, штат Калифорния, решила похудеть после того, как ее не пустили на аттракцион из-за лишнего веса, и сбросила 59 килограммов. Она сократила калорийность еды до 1200 килокалорий ежедневно, следует жесткому графику тренировок и предпочитает здоровую пищу фастфуду и закускам.