Бывший помощник конгрессвумен покончил с собой перед ее домом

Бывший помощник конгрессвумен-республиканки Бет ван Дайн покончил с собой перед ее домом в Техасе. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на правоохранительные органы.

Крис Диллард (Chris Dillard) работал у ван Дайн директором по связям с общественностью с ноября 2019 года по апрель 2020 года, когда политик проводила предвыборную кампанию.

В момент происшествия ван Дайн находилась в собственном доме. Услышав стрельбу, она выглянула в окно и увидела тело мужчины на тротуаре, ведущем к ее дому, после чего сразу позвонила в 911. В ходе обысков в доме погибшего полиция не нашла ничего, что объяснило бы мотив мужчины. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что политический консультант Брэд Парскейл, который до июля был менеджером предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа, попытался покончить с собой. Утверждалось, что Трамп понизил Парскейла в должности в июле из-за того, что не был доволен организацией ряда мероприятий в рамках своей предвыборной кампании.