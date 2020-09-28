Бывший менеджер Трампа попытался покончить с собой

Политический консультант Брэд Парскейл, который до июля был менеджером предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, госпитализирован после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщила газета Sun Sentinel.

Как сообщили представители полиции города Форт-Лодердейл штата Флорида, правоохранителей вызвала супруга Парскейла. Она рассказала, что ее муж, находившийся у себя дома в Форт-Лодердейле, был вооружен и угрожал совершить самоубийство. Полицейские убедили мужчину выйти из дома и после этого он был госпитализирован.

По информации издания, Трамп понизил Парскейла в должности в июле из-за того, что не был доволен организацией ряда мероприятий в рамках своей предвыборной кампании. Также утверждается, что бывшего менеджера критиковали за то, что на счета его фирм поступили миллионы долларов из средств, выделенных на проведение кампании.

Ранее Трамп поссорился с главным инвестором Республиканской партии — миллиардером Шелдоном Адельсоном. Адельсон хотел обсудить с Трампом законопроект о помощи во время коронавируса и экономике. Однако президент перевел разговор на свою предвыборную кампанию. В частности, он спросил Адельсона, почему тот не предпринимает больших шагов для его предвыборной кампании.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.