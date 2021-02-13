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Королеву красоты убили и выбросили на дорогу

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Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит нашли в Пенсильвании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на E! News.

Труп женщины нашли возле шоссе. Ее убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. В совершении убийства подозревают 28-летнего водителя грузовика. Также в вещах бывшей модели нашли записку с его именем, номером телефона и адресом электронной почты.

В грузовике водителя были найдены следы крови. Обвиняемый утверждает, что был не знаком с моделью. Он отметил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке около своей машины.

Ландрит в 2014 году вышла в финал конкурса Мисс Манхеттен, а также была бывшей Мисс «Леди Либерти».

Ранее Участница конкурса красоты «Мисс Мексика» Химена Ита умерла при загадочных обстоятельствах. 21-летнюю модель нашли мертвой за несколько недель до конкурса. По предварительным данным, Ита покончила с собой.

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