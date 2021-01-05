Участница «Мисс Мексика» умерла при загадочных обстоятельствах

Участница конкурса красоты «Мисс Мексика» Химена Ита (Ximena Hita) умерла при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает The Sun.

21-летнюю модель нашли мертвой за несколько недель до конкурса. По предварительным данным, Ита покончила с собой. Однако для выяснения истинной причины гибели девушки будет проведено дополнительное расследование.

По одной из версий, модель могла скончаться из-за наркотиков. Также не исключается вариант, что ее убили.

Мексиканка работала фельдшером и училась на медсестру в городе Агуаскальентес в одноименном штате. Ита получила титул «Мисс Агуаскальентес» в 2019 году и должна была принять участие в конкурсе «Мисс Мексика 2021», который состоится 13 марта.

В декабре скончалась бывшая победительница конкурса «Мисс мира» Норма Каппальи. 81-летнюю модель сбил автобус на остановке возле ее дома в Буэнос-Айресе, Аргентина. Она умерла спустя пять дней от полученных травм.