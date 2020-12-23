Автобус переехал бывшую «Мисс мира» и убил ее

Бывшая победительница конкурса «Мисс мира», модель Норма Каппальи (Norma Cappagli) скончалась после ДТП в своем родном городе. Об этом сообщает Daily Mail.

17 декабря транспортное средство переехало 81-летнюю Каппальи на автобусной остановке возле ее дома в Буэнос-Айресе, Аргентина. 23 декабря она умерла в больнице от полученных травм.

За рулем убившего манекенщицу автобуса находился 28-летний водитель, имя которого пока неизвестно. Мужчина был арестован на месте происшествия, а транспортное средство было конфисковано властями для дальнейшего расследования.

«Я подчеркиваю, что она умерла из-за того, что ее сбили, а не по какой-либо другой причине. COVID-19 никак не повлиял на нее, несмотря на продолжающуюся пандемию, и теперь она мертва из-за халатности водителя автобуса. Мы подавлены», — дала комментарий племянница погибшей Карла Каппальи (Carla Cappagli).

Норма Глэдис Каппальи — аргентинская модель, которая выиграла конкурс «Мисс мира» в 1960 году. Она стала первой аргентинкой, завоевавшей этот титул. Конкурс проходил в Лондоне, в качестве приза ей вручили 500 фунтов стерлингов и спортивную машину. После этого Каппальи сотрудничала с крупнейшими модными домами, в том числе Armani и Dior, и несколько лет прожила в Бразилии.