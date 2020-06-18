Отец убившего модель стрелка рассказал о его характере

Отец Севастьяна Путинцева, расстрелявшего москвичку Елизавету Хлюпину, рассказал о характере сына. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его словам, Севастьян всегда был хорошим и спокойным молодым человеком. О мотивах совершенного им преступления отец ничего не знает.

Накануне, 17 июня, Путинцев приехал к дому модели, врезался в другой автомобиль и звонил отцу за советом. Потом он уехал, вновь звонил родителям — при этом голос у него был бодрый.

Ранее стало известно, что пара рассталась в марте, но молодой человек с этим не смирился и преследовал девушку. Несколько раз она меняла номер телефона и удаляла аккаунт в социальных сетях. Периодически Путинцев устраивал под окнами Хлюпиной концерт под громкую музыку из машины — пел о любви или приносил извинения.

Днем 18 июня Путинцев пришел в квартиру к бывшей девушке, где из гладкоствольного полуавтоматического ружья «Сайга» застрелил Хлюпину, ее мать и четырехлетнего мальчика.

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