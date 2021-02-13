В Домодедово создали оперштаб из-за экстремальных метеоусловий

Столичный аэропорт Домодедово создал оперативный штаб для координации работы в экстремальных метеоусловиях. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за сильного снегопада воздушная гавань вынуждена тратить больше времени на обслуживание каждого самолета. В связи с этим аэропорт привлек дополнительный ресурс и усилил рабочие смены.

В среднем время задержи рейсов в аэропорту не превышает часа.

Сотрудник одной из базирующихся в Домодедово авиакомпаний уточнил агентству РИА Новости, что рейсы задерживаются из-за того, что службы аэропорта не справляются с загрузкой багажа и бортового питания.

Ранее 13 февраля сообщалось, что в московском авиаузле отменили шесть авиарейсов, а также более ста были задержаны из-за непогоды. Прошедший в столице снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Выпало 15 сантиметров осадков, что составляет свыше 65 процентов месячной нормы. Максимальное значение по осадкам в последний раз достигалось в 2019 году, когда в Москве выпало 13,6 сантиметра осадков.