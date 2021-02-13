Биолог раскрыла будущее масочного режима

Масочный режим необходимо соблюдать всегда, если стоит цель обеспечить 100-процентную безопасность. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.

По ее мнению, «в идеальном мире абсолютной безопасности» людям следовало бы всегда носить защитные средства, поскольку помимо коронавируса существуют другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем и способные привести к летальному исходу, например, грипп.

Однако человечество не может ввести постоянный масочный режим, так как это разрушило бы жизнь людей как вида. «Если мы не видим лиц друг друга, то мы начинаем испытывать тревогу и стресс. Кроме того, когда маска вплотную прилегает к лицу, то основная проблема и в том, что трудно дышать, и в нарушении терморегуляции организма», — пояснила Баранова.

Так, биолог раскрыла, что в области носа и рта находятся термодатчики, которые передают информацию о температуре всему телу. «Если в этой области чувствуется повышение температуры, то организм посчитает, что у вас перегрев, и будет посылать вам сигнал дискомфорта», — сказал она. В связи с этим масочный режим не будет существовать на постоянной основе: его будут то вводить, то отменять.

По словам Барановой, пока в России идет дискуссия об отмене масок, в США наоборот вводят обязательное ношение масок, несмотря на то, что заболеваемость тоже снижается.