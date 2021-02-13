В Казахстане суд отказал в возвращении «Бурана» в госсобственность

Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана возвратить макет и второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран» в госсобственность. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

В СМЭС пояснили, что, согласно казахстанскому законодательству, возвращение государству имущества возможно только после ликвидации акционерного общества (АО). При этом также отказано за неимением оснований и в самой ликвидации АО «Ракетно-космическая компания "Байконур"».

По данным РИА Новости, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин хотел приобрести «Буран», но не смог. Он не нашел контакты нынешнего владельца летательного аппарата, но известно, что это частное лицо из Казахстана. Подобное произошло и с находящейся в монтажно-испытательном комплексе ракетой «Энергия-М», как написал он в своем Twitter.

В рамках советского проекта «Энергия-Буран» были созданы сверхтяжелая ракета «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Ракета была запущена два раза (15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года), корабль — один (15 ноября 1988 года). Все старты, а также полет и приземление «Бурана» в автоматическом режиме стали успешными. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов (по современному курсу).