Стали известны объемы выпуска вакцины «Спутник V» в Казахстане

Карагандинский фармацевтический комплекс планирует выпустить два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до начала июня в рамках соглашения с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане.

Соответствующий договор между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Министерством здравоохранения Казахстана будет заключен в ближайшее время. Сам проект наращивания мощностей по производству вакцины курируется правительствами двух стран, подчеркнули в комиссии.

Отмечается, что опытная партия «Спутник V», произведенная в казахстанском комплексе, уже прошла проверку качества в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Стало известно, что она получила одобрение специалистов, а предприятию уже разрешили приступить к массовому производству.

Казахстан развернул на своей территории массовое производство российской вакцины от коронавируса в конце декабря 2020 года. Массовая вакцинация от инфекции началась в стране 1 февраля. В свою очередь, препаратом «Спутник V» уже привились главный санитарный врач страны Ерлан Киясов и замминистра здравоохранения Ажар Гиният. Министр здравоохранения Алексей Цой решил дождаться казахстанской вакцины.