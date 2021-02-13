Двум новейшим украинским самолетам запретили выполнять полеты. Приказ об исключении Ан-132D и Ан-178 из государственного реестра гражданских воздушных судов опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.

В документе говорится, что решение было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а служба в течение этого срока не имела доступа к ним для контроля за их летной годностью и эксплуатацией.

В октябре прошлого года командующий ВВС, генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что украинским военно-воздушным силам (ВВС) вряд ли удастся в ближайшие годы получить современные боевые самолеты на замену советским машинам, выпущенным до 1991 года. Также Дроздов пожаловался на невозможность получить новое оружие и для других соединений вооруженных сил страны. Например, войскам противовоздушной обороны требуются новые зенитные ракетные комплексы, но украинские предприятия не могут их производить.