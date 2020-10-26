Украинский генерал пожаловался на невозможность получить современное оружие

Украинским военно-воздушным силам (ВВС) вряд ли удастся в ближайшие годы получить современные боевые самолеты на замену советским машинам, выпущенным до 1991 года. Об этом заявил командующий ВВС, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью «РБК-Украина».

«Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта», — сказал он, добавив, что для создания прототипа новой боевой машины, которая отвечала бы всем требованиям к современному вооружению, необходимо минимум 10 лет и около 10 миллиардов долларов. «Впрочем, у нас столько миллиардов и столько времени нет», — считает командующий.

Генерал указал, что проблему планируется решить за счет закупок самолетов в других странах, в первую очередь американских истребителей. Также Дроздов пожаловался на невозможность получить новое оружие и для других соединений вооруженных сил страны. Например, войскам противовоздушной обороны требуются новые зенитные ракетные комплексы, но украинские предприятия не могут их производить.

«Есть проблемы с запчастями, потому что все комплексы производятся на территории России, и это существенно усложняет их ремонт и модернизацию», — сказал Дроздов, имея в виду установленное Киевом эмбарго на покупку комплектующих военного назначения у Москвы. По его словам, ряд украинских заводов готов взяться за разработки, однако им не хватает госфинансирования.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Украины назвал износ техники одной из причин катастрофы военного транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области в конце сентября. По словам военного, уже через 10 лет советские самолеты, которыми располагают вооруженные силы, станут окончательно непригодны для ремонта.