Российский врач объяснил различия в симптомах больных COVID-19 по временам года

Клиническая картина болезни россиян, зараженных коронавирусом, заметно изменилась по сравнению с началом пандемии. Об этом на круглом столе в «Комсомольской правде» рассказал главврач московской клинической больницы №15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко.

Так, весной 2020-го года врачи наблюдали много больных с гастроинтестинальными симптомами (тошнота, рвота, диарея, боли в желудке). Летом в больницы чаще поступали пациенты с церебральной симптоматикой (сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания). Россияне, которые были госпитализированы осенью, отличались особенностями развития дыхательной недостаточности, пояснил Вечорко.

Он добавил, что циркулирующие в популяции на сегодняшний момент вирусы генетически существенно отличаются от первоначальных. Главврач допустил возможность последовательной вакцинации одного человека разными вакцинами, чтобы обеспечить защиту от мутирующего возбудителя инфекции.

По его данным, в зависимости от распространения коронавируса в текущем году будут меняться акценты исследований. Так, если пандемия закончится, наиболее востребованным будет изучение психологической и физической реабилитации после COVID-19, оценка социальных и экономических последствий пандемии и вакцинации. В том случае, если ситуация останется на прежнем уровне, лидировать по актуальности будет сравнительная оценка эффективности вакцин и работа над улучшением диагностики коронавируса.

В декабре 2020-го Вечорко заметил, что с начала пандемии коронавируса картина течения болезни у зараженных изменилась, инфекция стала проявляться по-другому по сравнению с весной. Так, раньше лихорадка у пациентов была стойкая, в течение определенного времени, а потом наступало улучшение. Теперь заболевание протекает волнообразно. «Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38», — сказал медик.