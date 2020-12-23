Главврач Филатовской больницы рассказал об изменении течения COVID-19

С начала пандемии коронавируса картина течения болезни у зараженных изменилась, инфекция стала проявляться по-другому по сравнению с весной. Об этом РИА Новости рассказал главный врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, раньше лихорадка у пациентов была стойкая, в течение определенного времени, а потом наступало улучшение. Теперь заболевание протекает волнообразно. «Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38», — сказал медик.

Он добавил, что в его больнице не замечено больных с явными мутациями вируса. При этом к ним обычно поступают «микст-пациенты», у которых COVID-19 сочетается с патологиями, из-за чего состояние усугубляется.

Ранее главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко говорил, что обычно осложнения у зараженных коронавирусом начинаются на седьмой-десятый день с начала болезни, после этого обычно человека госпитализируют.