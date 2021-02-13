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В Подмосковье обрушился торговый центр

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Фото: РИА Новости / Виктория Гагкаева

В подмосковном Щелково обрушился торговый центр, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Позже в МЧС опровергли информацию об обрушении. «Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее, в июле 2020 года, в городе Зуевка обрушились перекрытия строящегося торгового центра. Согласно данным МЧС, площадь обрушения составила 250 квадратных метров. Из-под завалов строящегося торгового центра извлекли тела троих погибших рабочих.

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