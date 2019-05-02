Около двух тысяч человек эвакуировали из горящего ТЦ в Иркутске

Почти две тысячи посетителей эвакуировали из крупного торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл» в Иркутске из-за возгорания, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло примерно в 12:00 по местному времени (7:00 мск). Отмечается, что на момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли торгового центра шел дым. В тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и 52 человека. Менее чем через час спасатели потушили пожар на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время пожарные проводят проверку всех помещений в здании. Причины возгорания не называются.

В марте 2018 года произошел пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В уголовном деле о пожаре 15 обвиняемых, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко. Потерпевшими признаны более 450 человек, 83 из них — родственники погибших.

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