Хоккеист пустил кровь упавшему сопернику и сломал об него клюшку

Хоккеисты любительского клуба «ХК БОЛЬШОЙ» напали на игрока команды соперника AppolonOFF во время матча. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте «AppolonOFF».

Встреча проходила на стадионе «Айсберг» в Сочи. В одном из эпизодов в результате игрового столкновения хоккеист AppolonOFF оказался на льду. На упавшего оппонента напал игрок «ХК БОЛЬШОЙ». Спортсмен начал избивать противника клюшкой, в итоге сломав спортивный инвентарь. После этого к разборке подключился еще один хоккеист.

Пострадавшему пустили кровь. Ему потребовалась медицинская помощь. У игрока диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.