В МВД оценили версию теракта в супермаркете во Владикавказе

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев оценил версию теракта в супермаркете во Владикавказе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, данное предположение о теракте исключено. На месте происшествия не было найдено никаких взрывчатых веществ.

12 февраля на улице Гагкаева во Владикавказе прогремел мощный взрыв в супермаркете «Магнит». Трехэтажное здание полностью разрушено. Предварительной причиной назвали утечку газа — в подвале могли храниться баллоны с кислородом.