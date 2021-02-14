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Путин заявил о расчетах на «никчемность» России в борьбе с COVID-19

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о том, что у антироссийски настроенных сил сначала был расчет на «никчемность» страны в борьбе с COVID-19. Об этом он рассказал на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам главы государства, предполагалось, что Россия ничего не сможет сделать с коронавирусом. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что Россия справилась с пандемией лучше, чем другие страны. Он добавил, что самый объективный показатель — количество заболевших на сто тысяч населения. Так, в России всего 12 заболевших, а в мире — до сих пор 45 зараженных.

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