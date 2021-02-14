Стало известно о провале плана по переносу чемпионата мира по хоккею в Россию

Стало известно о провале плана президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля провести матчи чемпионата мира-2021 в Петербурге вместо Минска. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По информации источника, идея заключалась в обмене матчами: Петербург должен был принять ЧМ-2021, а Минск получил бы встречи мирового первенства-2023, которое должно пройти в Петербурге. Секретный план Фазеля провалился из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому России запретили принимать крупные международные турниры до 2022 года.

В январе Белоруссия была лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам. В итоге мировое первенство было решено полностью провести в Латвии. В организации отметили, что все матчи турнира пройдут в Риге.

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня.

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