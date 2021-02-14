Космонавт снял с орбиты «самое романтичное место мира»

В честь Валентинова дня космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился в социальных сетях фотографией атолла Тупаи, имеющего форму сердца. Кадр, снятый с орбиты, был опубликован в Instagram.

«Перед вами Тупаи — пожалуй, одно из самых романтичных мест мира! — пишет космонавт. — Это атолл с пляжами из белоснежного песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов, который расположен в 19 километрах к северу от острова Бора-Бора».

Помимо Тупаи, Кудь-Сверчков опубликовал» снимок африканского озера Чад. «Вот такой необычный "рисунок" в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата», — прокомментировал он.

Фото опубликовано @kudsverchkov

Сергей Кудь-Сверчков — 124-й космонавт России. Его первый космический полет начался 14 октября 2020 года. В ноябре он совершил выход в открытый космос, который продолжался 6 часов 47 минут. Вместе с ним на МКС работают российский космонавт Сергей Рыжиков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее сообщалось, что в середине февраля на МКС отправят яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок, запас рационов питания, а также новогодние подарки. Их привезет российский грузовой корабль «Прогресс МС-16».