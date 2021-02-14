В Москве переименовали станцию метро ко Дню всех влюбленных

В Москве временно переименовали станцию метро «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии ко Дню всех влюбленных. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Теперь станция называется «Влюблино». Уже работники метрополитена изменили специальные наклейки на входе в вестибюли и повесили на самой станции дополнительную букву красного цвета.

«Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви», — рассказали в ведомстве. Помимо внешних изменений, было перестроено мобильное приложение «Метро Москвы». Оно показывает всем пассажирам, как быстрее можно добраться до этой станции.

Уточняется, что в понедельник, 15 февраля, на «Влюблино» будут давать концерт известные исполнители FEDUK и Cream Soda, а сейчас проводится розыгрыш призов. В их числе есть оригинальные транспортные карты «Тройка», ночная фотосессия в метро, поездка на ретро-трамвае и грелки в форме сердца, в которых есть портативная зарядка для гаджетов.

Ранее москвичам также посоветовали места, где можно отпраздновать День всех влюбленных. На воскресенье, 14 февраля, запланировано множество спектаклей, кинопоказов, концертов и мастер-классов.