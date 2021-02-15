Билла Гейтса уличили в невыполнении обещания для спасения планеты

Основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса уличили в невыполнении обещания избавиться от всех нефтегазовых активов во имя сохранения климата и спасения планеты. Как напоминает Bloomberg, еще в 2019-м миллиардер говорил, что продал свои прямые доли в нефтегазовых компаниях.

Однако из документов Фонда Гейтса следует, что по состоянию на конец 2019 года более 100 миллионов долларов оставались вложенными в акции и облигации нефтегазовых компаний, включая Exxon Mobil, Chevron и BP.

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Это, указывает Bloomberg, наглядно демонстрирует, насколько сложно состоятельным людям отказываться от сырьевых активов. Представитель миллиардера прокомментировал информацию об активах так: «По очень небольшой части пакетов акций и облигаций мы работаем со сторонними инвестиционными менеджерами. Они действуют независимо, и Билл не управляет этими инвестициями».

Ранее Handelsblatt сообщал, что Гейтс собирается инвестировать около двух миллиардов долларов за пять лет в борьбу с изменением климата. Он даст деньги стартапам и другим проектам, которые занимаются борьбой с климатическими изменениями. Кроме того, миллиардер призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования (как минимум до 110 миллиардов долларов в год).

Угрозу изменения климата Гейтс считает более серьезной, чем пандемия коронавируса. По его словам, каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет «даже больше», чем во время эпидемии COVID-19.