Мир
 
Последние новости
Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина
Пригожин грубо ответил написавшему заявление в полицию Шнурову
Часы Судного дня остановились
Отдохнувшая на Занзибаре туристка выяснила мнение местных о русских женщинах
Социолог назвала долю живущих за чертой бедности украинцев
Куклу в виде насмешившего соцсети Сандерса купили за полтора миллиона рублей
Российского футболиста удалили с поля дважды за день
Кладоискателя задумали лишить сокровищ со дна моря на три миллиарда рублей
Стало известно об отношении заключенных к находящемуся в колонии Ефремову
Новости партнеров
Прослушать новость

Билл Гейтс предрек миру пандемию в десятки раз хуже COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Mike Cohen / Getty Images for The New York Times

Мир может столкнуться с пандемией в десятки раз хуже, чем COVID-19. Таким мрачным прогнозом поделился основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс в интервью с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung.

«Эта пандемия ужасна, но следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже», — предрек миллиардер. По его словам, мир до сих пор не готов к следующей пандемии.

При этом Гейтс отметил достижения современной медицины и науки. Он подчеркнул, что если бы пандемия коронавируса разразилась еще пять лет назад, то навряд ли получилось бы разработать вакцины так быстро.

Ранее Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт. Он счел разумным инвестировать миллиарды в развитие науки, тестирование, создание глобальной системы оповещения о новых вспышках заболеваний. Также он отметил важность формирования специальной «команды реагирования».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Wir sind auf die nächste Pandemie nicht vorbereitet"
Билл Гейтс предложил план борьбы со следующей пандемией
Билл Гейтс привился от коронавируса