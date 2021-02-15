Назван способ найти инопланетные цивилизации

Согласно новому исследованию специалистов НАСА, внеземную технологически развитую цивилизацию можно обнаружить по загрязнению атмосферы. При этом основной сигнатурой ученые называют диоксид азота. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org.

Возможным признаком жизни (биосигнатурой) может быть комбинация газов, таких как кислород и метан. Аналогично, присутствие технологий можно определить по диоксиду азоту, который является побочным продуктом сгорания в промышленных процессах. Еще одним возможным признаком существования внеземной цивилизации могут быть хлорфторуглероды (ХФУ), которые также являются мощными парниковыми газами, пригодными для терраформирования. ХФУ не производятся живыми организмами, однако они вырабатываются при очень специфичных процессах.

Ученые смоделировали, способно ли загрязнение диоксидом азота создать сигнал, который можно зафиксировать с помощью существующих и запланированных телескопов. Это вещество способно поглощать некоторые длины волн отраженного от планеты света. Оказалось, что, если внеземная цивилизация производит столько же диоксида азота, сколько и человечество в настоящее время, она может быть обнаружена на расстоянии 30 световых лет в течение 400 часов наблюдения с помощью одного из космических телескопов, запланированных к запуску.

Звезды, которые более холодны и встречаются гораздо чаще, чем наше Солнце, такие как звезды K и M-типов, будут производить более сильный и легко обнаруживаемый NO2-сигнал. Такие звезды излучают меньше ультрафиолетового света, который может разрушить диоксид азота.