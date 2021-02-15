Россиянка попыталась похитить документы времен Александра II с помощью туфли

Жительница Москвы попыталась похитить документ времен императора Александра II из Российского государственного военно-исторического архива с помощью туфли, в которую положила бумагу перед выходом из здания. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Центрального округа столицы.

Отмечается, что женщина посещала архив по постоянному пропуску. В один из визитов россиянка получила на руки «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова, датированный 3 марта 1857» и решила похитить реликвию.

Бумага была вложена в архивное дело. Заметив документ, женщина сначала спрятала его в блокнот, а затем в туфлю, и так попыталась вынести его из здания. Однако в обуви реликвию обнаружил сотрудник полиции. Стоимость бумаги оценивается в 50 тысяч рублей. По данным экспертизы, она представляют особую историческую, художественную и научную ценность.

За хищение подобного рода документов, согласно Уголовному кодексу РФ, москвичке грозит до 5 лет принудительных работ или до 10 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

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