Россиянин объяснил кражу из монастыря проданных за 500 рублей мощей Матроны

Житель Ленинградской области, который украл мощи Святой Матроны Московской из Богородичного Успенского монастыря и продал их за 500 рублей, объяснил свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Комсомольская правда».

По словам мужчины, на вырученные деньги он хотел купить еду.

К вечеру того же дня 33-летнего россиянина задержали сотрудники правоохранительных органов в Тихвинском районе Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) родилась в Тульской губернии в 1881 году. От рождения была слепой, в 1902 году ее парализовало. Согласно житию, с восьми лет имела дар предсказания и исцеления. В 1925 году перебралась в Москву, где и проживала до своей смерти в 1952 году. В 1999 году признана местночтимой святой, в 2004-м — общепочитаемой. Мощи хранятся в столичном Покровском монастыре.