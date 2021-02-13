Россия
 
Последние новости
В России выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Россиянин погиб из-за обрушившейся под снегом кровли ангара
В Минске задержали россиянина за помощь протестующим
В России решили бороться с газировкой
Футболистка забросила мяч за спину вратарю
Журналистов «пророссийских» телеканалов лишили аккредитации в Верховной Раде
Coca-Cola начнет продавать напитки по-новому
В Госдуме отреагировали на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений
Украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин объяснил кражу из монастыря проданных за 500 рублей мощей Матроны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Житель Ленинградской области, который украл мощи Святой Матроны Московской из Богородичного Успенского монастыря и продал их за 500 рублей, объяснил свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Комсомольская правда».

По словам мужчины, на вырученные деньги он хотел купить еду.

К вечеру того же дня 33-летнего россиянина задержали сотрудники правоохранительных органов в Тихвинском районе Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) родилась в Тульской губернии в 1881 году. От рождения была слепой, в 1902 году ее парализовало. Согласно житию, с восьми лет имела дар предсказания и исцеления. В 1925 году перебралась в Москву, где и проживала до своей смерти в 1952 году. В 1999 году признана местночтимой святой, в 2004-м — общепочитаемой. Мощи хранятся в столичном Покровском монастыре.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин украл из храма мощи и продал их за 500 рублей
Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала
Женщина получила в подарок пальто, нашла в нем ключи от Audi и расстроилась
Россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане полмиллиона рублей
ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы