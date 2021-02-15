Мужчина совершил ошибку и обогатил семью на 11 миллионов рублей

Житель американского города Су-Сити, штат Айова, совершил ошибку в лотерейной игре и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

68-летняя Барбара Хейли (Barbara Haley) более 30 лет использует в лотерее Powerball одну комбинацию чисел, состоящую из дней рождения членов семьи. В последнем розыгрыше она попросила мужа отметить на игровой карточке числа 5-9-17-27-28, однако тот ошибся и вместо девятки указал цифру восемь.

Супруги не заметили промах, пока не обнаружили, что любимая комбинация Хейли принесла выигрыш в 300 долларов (22 тысячи рублей). Они попытались заявить о победе и узнали, что невнимательность мужа обогатила семью на 150 тысяч долларов (11 миллионов рублей).

Хейли пообещала, что теперь перестанет подшучивать над плохим зрением мужа. «Я всегда говорю: "Почему ты не наденешь очки?" Больше я не буду на него жаловаться», — подчеркивает она. Супруги пока не решили, на что они потратят денежный приз.

Ранее американка выиграла в лотерею благодаря ошибке кассира в продуктовом магазине. Женщина покупала продукты и заодно решила прихватить несколько лотерейных билетов, не превышающих по стоимости 10 долларов. Однако продавец ошибся и пробил ей, помимо прочего, 20-долларовый билет, который оказался выигрышным.