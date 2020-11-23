Ошибка кассира принесла женщине 7,6 миллиона рублей

Жительница американского города Честерфилд, штат Миссури, сорвала джекпот благодаря ошибке кассира. Об этом сообщает UPI.

Пэйдж Нельсон (Paige Nelson) собиралась приобрести в магазине билет моментальной лотереи. По ошибке кассир протянул ей не тот билет, который она просила. Тем не менее, американка решила купить его.

Билет принес Нельсон первый приз в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). «Я не могла поверить в это. Я начала прыгать и кричать», — рассказала она.

Представители лотереи отметили, что в этой игре остаются еще два первых приза.

Ранее сообщалось, что житель американского города Детройт, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею после того, как ему продали не тот билет, который он просил. Продавец предложил обменять его, но что-то подсказало американцу, что нужно его сохранить.