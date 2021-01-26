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Ошибка кассира обогатила покупательницу на 75 миллионов рублей

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Фото: Depositphotos

Жительница американского города Боно, штат Арканзас, выиграла в лотерею благодаря ошибке кассира в продуктовом магазине. Об этом сообщает портал UPI.

19 января Кэрри Миддлбрук пришла в супермаркет, чтобы купить продукты, которые ее муж Майкл забыл взять по дороге домой. Заодно американка решила прихватить несколько лотерейных билетов, не превышающих по стоимости 10 долларов (755 рублей). Однако кассир ошибся и пробил ей, помимо прочего, билет за 20 долларов (1,5 тысячи рублей).

Миддлбрук не стала оформлять возврат и, вернувшись в машину, проверила результаты розыгрышей. В результате именно 20-долларовый лотерейный билет обогатил женщину на миллион долларов (75,5 миллиона рублей).

По дороге домой Миддлбрук позвонила мужу и попросила его выйти из дома и встретить ее «Я открыл дверь ее машины и увидел, что она плачет и дрожит. Я подумал, она сбила оленя, — вспоминает Майкл. — Когда я посмотрел на билет, то просто не мог поверить в случившееся».

На выигранные деньги супруги закроют кредиты на дом и автомобили. Большую часть джекпота они планируют отложить на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель американского города Детройт, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею после того, как ему продали не тот билет, который он просил. Продавец предложил обменять его, но что-то подсказало американцу, что нужно его сохранить.


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