Россиянам назвали способы пережить шестидневную рабочую неделю

Есть несколько способов пережить единственную в году шестидневную рабочую неделю, которая продлится с 15 по 20 февраля. Их россиянам назвал психолог Александр Кичаев, передает «Москва 24».

Он рассказал, что в этот период важно настроиться на труд и больше времени проводить на свежем воздухе, но при этом работу надо воспринимать только как один из видов деятельности. Специалист также рекомендовал дать себе установку на три грядущих выходных дня.

Кроме того, на шестидневной рабочей неделе надо по возможности дольше спать, так как у людей зимой снижается активность и дольше восстанавливаются силы. Для качественного сна надо оставлять на ночь приоткрытую форточку. «90 процентов причин бессонницы – это нерешенные дела и незакрытые проблемы. Если не спится, то нужно закрыть все свои проблемы и перенести их решение на завтра», — добавил психолог.

Ранее в Роструде напомнили, что после шестидневной рабочей недели россиян ожидают выходные с 21 по 23 февраля, а также трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте: они продлятся с 6 по 8 число.