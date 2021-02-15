У россиян началась единственная в году шестидневная рабочая неделя. Об этом в понедельник, 15 февраля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Рабочая неделя в преддверии 23 февраля — Дня защитника Отечества — продлится с 15 по 20 февраля.

«День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя», — пояснили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что следующие длинные выходные ожидают россиян в марте: Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Ранее Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в связи с празднованием 23 февраля.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем. Также в этом году россиян ждут праздничные выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября.