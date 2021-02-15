Мужчины раскрыли причины предпочтения полных девушек худым

Мужчины из разных городов США рассказали о причинах, по которым они отказываются встречаться с «худенькими девушками». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Участники опроса раскрыли свои предпочтения в приложении для анонимного обмена секретами Whisper. Так, например, житель американского города Рандольф разместил пост следующего содержания: «Я не могу встречаться с худыми девушками, потому что у них недостаточно большая грудь или ягодицы».

В то же время пользователь из Мэриленда заявил, что считает стройных девушек отвратительными и не хочет ходить на свидания с ними.

Еще один мужчина, проживающий в Саппингтоне, также признался, что ему нравятся полные девушки. При этом он подчеркнул, что друзья не понимают его выбор.

Некоторые писали, что с худыми девушками не так приятно обниматься, как с пухленькими».

Еще один пользователь заявил, что отказывается строить отношения со стройными, поскольку уверенные в себе женщины с формами кажутся ему более сексуальными.

В ноябре 2020 года полная родственница супермодели Беллы Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, дала отпор любителям худобы. 21-летняя плюс-сайз-модель Джоанн ван де Херик обрела популярность благодаря видео в TikTok с бодипозитивным посылом: она снимается в нижнем белье и откровенных нарядах, продвигая идею любви к своей фигуре.