Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи попали на видео

Гигантские очереди и толпы отдыхающих на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи попали на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь на Кубани.

На кадрах видно, как многочисленные лыжники и сноубордисты спускаются по склону и становятся друг за другом в длинную цепочку в ожидании подъемника.

Уточняется, что видео было снято на высоте 1100 метров над уровнем моря. «Может быть, так вырабатывается коллективный иммунитет, о котором все говорят», — говорится в подачи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на ситуацию в комментариях. «Неужели есть люди, готовые тратить столько времени на очереди», «Уже переболели, остальные дома сидят и ноют», «А кто вам виноват? Разгоняют — не нравится, не разгоняют — тоже не нравится», «Так происходит естественный отбор», «Стоял четыре часа в очереди», «Интересно, как они понимают, кто за кем», «Они все привились», «А потом в марте со всех утюгов и чайников будут трындеть про вспышку заболеваемости», — писали они.

Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды — трассы стали доступны лишь 25 декабря прошлого года. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели и множество развлечений.