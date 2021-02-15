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В России за сутки умерли 394 пациента с коронавирусом

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 394 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 скончались 80 520 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 15 февраля.

Также за последние сутки выявили 14 207 случая заражения вирусом в 85 регионах. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 4 086 090.

Кроме того, за прошедшие сутки выписались 13 935 человек с COVID-19. Их число более чем на восемь тысяч человек превышает количество заболевших за сутки. Так, количество выздоровевших за весь период составило 3 607 036.

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