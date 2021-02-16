Прожившие в браке 67 лет супруги умерли от COVID-19 с разницей в один день

В английском городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, от новой коронавирусной инфекции умерли супруги, прожившие в браке 67 лет. Об этом сообщает региональная газета The Sentinel.

Одри и Джим Мартин (Audry and Jim Martin) заболели COVID-19 и попали в одну больницу. Когда состояние здоровья супругов ухудшилось, их поместили в одну палату, чтобы те могли держаться за руки и вместе слушать любимую музыку. 26 января в возрасте 88 лет умерла Одри. Ее 92-летний муж скончался на следующий день с разницей в 25 часов.

Невестка Мартинов Карен отметила, что супруги обожали друг друга и абсолютно все делали вместе. «Они всегда хотели умереть в один день», — подчеркнула она. Похороны и кремация Одри и Джима назначены на 3 марта.

Ранее в английском городе Саутенд, графство Эссекс, прожившие в браке 44 года супруги умерли от новой коронавирусной инфекции с разницей в четыре дня. Незадолго до смерти муж успел признаться жене, что, несмотря на долголетний брак, хотел бы прожить с ней хотя бы еще десять лет.